Миллеровская кухня: пирог с творогом и бананами
Несложный рецепт.
Ингредиенты:
- Яйцо куриное — 1 шт.,
- по одному стакану сахара, муки и кефира,
- щепотка соли,
- сода — 1 ч. л.,
- сливочное масло — 180 г,
- 2 банана.
Творожный слой:
- пачка творога,
- 1 яйцо,
- ванилин,
- 3 ст. л. сахара.
Для теста смешать сахар, яйцо, кефир, муку, положить соль и соду, добавить тертое на терке замороженное сливочное масло, перемешать.
Форму застелить промасленным пергаментом, выложить треть теста, затем творожный слой: творог, взбитый с яйцом, сахаром и ванилином. Еще слой теста, сверху закрыть тонко порезанными бананами, последний слой — оставшееся тесто. Запекать в духовке при 180 0 С примерно 40 минут.