$76.82-1.7984.91-2.09

Миллеровская кухня: пирог с творогом и бананами

Несложный рецепт.

Миллеровская кухня: пирог с творогом и бананами
© Наш край
Ингредиенты:
  • Яйцо куриное — 1 шт.,
  • по одному стакану сахара, муки и кефира,
  • щепотка соли,
  • сода — 1 ч. л.,
  • сливочное масло — 180 г,
  • 2 банана.

Творожный слой:

  • пачка творога,
  • 1 яйцо,
  • ванилин,
  • 3 ст. л. сахара.

Для теста смешать сахар, яйцо, кефир, муку, положить соль и соду, добавить тертое на терке замороженное сливочное масло, перемешать.

Форму застелить промасленным пергаментом, выложить треть теста, затем творожный слой: творог, взбитый с яйцом, сахаром и ванилином. Еще слой теста, сверху закрыть тонко порезанными бананами, последний слой — оставшееся тесто. Запекать в духовке при 180 0 С примерно 40 минут.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий