Миллеровская кухня: пирог с творогом и бананами

Для теста смешать сахар, яйцо, кефир, муку, положить соль и соду, добавить тертое на терке замороженное сливочное масло, перемешать.

Форму застелить промасленным пергаментом, выложить треть теста, затем творожный слой: творог, взбитый с яйцом, сахаром и ванилином. Еще слой теста, сверху закрыть тонко порезанными бананами, последний слой — оставшееся тесто. Запекать в духовке при 180 0 С примерно 40 минут.