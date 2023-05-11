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Названы пять причин возникновения тяги к сладкому

Повышенная тяга к сладкому может негативно сказываться на здоровье. Почему возникает подобная зависимость, рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

Названы пять причин возникновения тяги к сладкому
© Вечерняя Москва

Сильная тяга к сладкому может появиться из-за инсулинорезистентности, когда рецепторы теряют чувствительность, а ткани недополучают глюкозу. Падение уровня глюкозы в крови вызывает желание съесть что-то сладкое, чтобы улучшить самочувствие.

Также причинами повышенной тяги к сладкому могут быть длительный стресс и психологическая потребность. Употребление сладостей способствует выработке серотонина — гормона радости.

Желание съесть сладкое может появиться из-за различных микроорганизмов. Некоторым из них для размножения и выживания необходимы углеводы.

Также тяга к конфетам и пирожным может возникать при недостатке витаминов и нарушении режима сна, передает Life.ru.

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