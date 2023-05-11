4 странных овоща, о которых вы даже не слышали

А ведь они существуют.

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Если вы обожаете проводить летние выходные на грядках, вас трудно удивить сортами овощей и фруктов, и все же некоторые их виды могут смутить даже видавшего виды огородника.

Предлагаем свой топ овощей, которые нас заинтриговали, и которые мы вряд ли бы рискнули попробовать.

Арбузный редис

Нет, это не редис размером с арбуз, хотя было бы неплохо. Речь идет об овоще размером с теннисный мяч. В чем его уникальность? Внешне этот корнеплод очень похож на арбуз — снаружи зеленая кожура, а внутри мякоть похожая на арбузную с белой каемкой. Рискнули бы посадить такой «миниатюрный арбуз с сюрпризом» у себя на грядке?

Разноцветная кукуруза

На первый взгляд кажется, что это искусственная кукуруза, которую вышил бисером. Но нет, она реальна и даже съедобна. Вывел интересный сорт американский фермер, которому, видимо, надоели желтые кукурузные поля, так часто встречающиеся в американских фильмах ужасов. На вид эта разноцветная кукуруза выглядит очень неплохо — зерна переливаются разными цветами на солнце. И что немаловажно — после варки цвет остается.

Джекфрут

Еще один необычный… фрукт. В Юго-Восточной Азии широко распространено интересное растение, который называется джекфрутом. По вкусу он напоминает картофель, хотя готовят из него только десерты, пусть и специфические. Специалисты говорят, что джекфрут — близкий родственник шелковицы, он тоже растет на дереве и при этом считается самым крупным плодом, который можно встретить на дереве.

Шоколадный перец