Почему нужно срезать кожицу и место у плодоножки: ответ врача

Гастроэнтеролог Михайлова: у ранних овощей и фруктов нужно срезать кожицу и место у плодоножки. Так можно снизить содержание в них нитратов и пестицидов. Иначе есть риск отравиться, а не получить полезные витамины и минералы. Всё-таки неизвестно, чем производители пичкают эти огурчики с помидорчиками. О том, как обезопасить себя, «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Урал» Алена Михайлова.

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Чем вредны нитраты

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Нитраты — это вещества, которые используются в сельском хозяйстве для ускорения роста овощей и фруктов. Они есть почти во всех удобрениях. Разница лишь в том, сколько удобрения использует производитель. Если всё в рамках нормы, то для человека большой опасности не будет, а если их норма превышена, то можно и травануться.

Пестициды тоже не самая полезная вещь, мягко говоря. Их используют для борьбы с вредителями на растениях.

Отравление нитратами

Отравление может быть как острым, так и хроническим. Среди симптомов — тошнота, рвота, боли в животе и диарея. При длительном отравлении нитратами могут развиться головные боли, вялость, одышка и аритмия. Не исключены кислородное голодание и онкология.

Опаснее всего такое отравление для детей до двух лет, беременных и кормящих женщин, людей пожилого возраста и с болячками ЖКТ.

Как снизить содержание нитратов и пестицидов

Специалист посоветовала мыть купленные овощи и фрукты сразу после покупки и класть их в холодильник уже чистыми. Также этот товарчик лучше всего хранить в холодильнике, так как в тепле уровень нитратов повышается. Ещё не забывайте срезать кожицу и место у плодоножки.

Не стесняйтесь спрашивать у продавца сертификат на продукцию, который свидетельствует о её безопасности, призвала врач.

Михайлова рекомендовала не есть верхние листья и кочерыжку у капусты, в салатных листьях убирать толстые черенки, а у свёклы и моркови — корни. Овощи и фрукты лучше замачивать в чистой воде в течение получаса и периодически менять воду. Так нитратов должно стать меньше.

Кстати, при варке количество нитратов тоже снижается на 80%. Правда, и витаминов становится меньше.