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Названы три самых опасных продукта на даче

Терапевт Александр Лаврищев рассказал о еде на даче, которая может навредить здоровью. Первое, на что обратил внимание врач - это зелень. На её поверхности могут находиться опасные для здоровья бактерии, пишет Газета.Ru

Названы три самых опасных продукта на даче
© Российская Газета

Второе: парное молоко.

"Многие дачники, особенно пожилые, любят начинать день со стакана свежего молока. Однако непастеризованное молоко может содержать опасные инфекции, которые приводят к заболеваниям суставов", - предупредил врач.

Третье: лесные грибы. Каждый год в токсикологические отделения больниц поступают любители тихой охоты. Лаврищев посоветовал ходить в лес только тем, у кого есть большой опыт в этой области.

И четвертое: огненная вода "от бабы Зины".

"Алкогольные продукты, полученные путем самогоноварения могут содержать опасные для жизни примеси, которые на заводах удаляются с помощью специальных технологий", - напоминает терапевт.

По его словам, самогон, как более крепкий напиток, сильнее влияет на печень.

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