Чем грозит отказ от завтрака

Отказ от завтрака может привести к ожирению, упадку сил и снижению когнитивных способностей. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько.

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По ее словам, утром необходимо употреблять полезные углеводы.

"Хорошим источником таких веществ является фасоль. Пары столовых ложек этого отварного продукта на завтрак будет достаточно", – рассказала нутрициолог.

Кроме того, в утреннем рационе обязательно должны быть яйца. Если съесть их на завтрак вместе с фасолью, ощущения голода не будет примерно четыре часа, отметила специалист.

Если нет непереносимости молочных продуктов, в утренний прием пищи можно включить непастеризованный творог.

"С ягодами и орехами это будет альтернативой десерта, также из него можно сделать сырники", – порекомендовала нутрициолог.

При этом пастеризованные молочные продукты лучше исключить из рациона, так как в них нет полезных бактерий, витаминов и минералов. Фактически это пустая еда, подчеркнула Синько.

"В то время как сырая молочная продукция – это кладезь пробиотиков, лакто- и бифидобактерий, витаминов группы B, магния, кальция", – отметила эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Также на завтрак можно пить кофе, если после него не возникает тахикардия, тремор и упадок настроения. Однако этот напиток вызывает обезвоживание, обратила внимание специалист.

"Вообще я рекомендую начинать день с одного-двух стаканов теплой воды", – добавила она.