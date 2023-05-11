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Тертый пирог с повидлом: рецепт из детства

Ингредиенты для этого пирога найдутся в любом доме. При этом готовится он легко, а, меняя повидло, вы раз за разом сможете получать новый вкус.

Тертый пирог с повидлом: рецепт из детства
© Unsplash

Приготовление пирога займет два часа, полтора из которых не потребуют вашего участия.

Подробнее – в материале "Рамблера".

Ингредиенты

Вода – 160 мл;

Растительное масло – 120 мл;

Соль – 1/4 чайной ложки;

Сахар – 180 г;

Разрыхлитель – 1 чайная ложка;

Мука – 500 г;

Повидло – 400 г;

Приготовление

1. Соедините воду с маслом, солью, сахаром и разрыхлителем. Частями добавьте муку, постепенно замешивая тесто.

2. Отделите треть теста, заверните в пакет и уберите в морозилку на полчаса. Оставшуюся часть также упакуйте и оставьте в холодильнике на такое же количество времени.

3. Раскатайте большую часть теста и выложите в форму, а затем сформируйте бортики. Сверху ровным слоем выложите повидло.

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4. Достаньте оставшееся тесто из холодильника и натрите его на крупной терке на пирог, чтобы покрыть начинку.

5. Отправьте пирог с повидлом на 35-40 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

Приятного аппетита!

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