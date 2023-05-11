Тертый пирог с повидлом: рецепт из детства
Ингредиенты для этого пирога найдутся в любом доме. При этом готовится он легко, а, меняя повидло, вы раз за разом сможете получать новый вкус.
Приготовление пирога займет два часа, полтора из которых не потребуют вашего участия.
Подробнее – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
Вода – 160 мл;
Растительное масло – 120 мл;
Соль – 1/4 чайной ложки;
Сахар – 180 г;
Разрыхлитель – 1 чайная ложка;
Мука – 500 г;
Повидло – 400 г;
Приготовление
1. Соедините воду с маслом, солью, сахаром и разрыхлителем. Частями добавьте муку, постепенно замешивая тесто.
2. Отделите треть теста, заверните в пакет и уберите в морозилку на полчаса. Оставшуюся часть также упакуйте и оставьте в холодильнике на такое же количество времени.
3. Раскатайте большую часть теста и выложите в форму, а затем сформируйте бортики. Сверху ровным слоем выложите повидло.
4. Достаньте оставшееся тесто из холодильника и натрите его на крупной терке на пирог, чтобы покрыть начинку.
5. Отправьте пирог с повидлом на 35-40 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.
Приятного аппетита!