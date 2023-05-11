3 приправы, которые нужно добавить в рацион

Специи можно считать альтернативным БАДом (биологически активной добавкой — прим. «ВМ»). Какие приправы и почему благоприятно влияют на организм — в материале «Вечерней Москвы».

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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, практически все специи можно отнести к противовоспалительным, обезболивающим и тонизирующим веществам. Их концентрат оказывает яркое действие на организм при минимальных количествах добавки.

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Диетолог назвала приправы, которые активнее других влияют на состояние человека:

Куркума

— Воспалительные процессы в кровеносных сосудах и внутренних тканях негативно влияют на мозг — он начинает хуже запоминать информацию. Эта специя оказывает яркое противовоспалительное действие и помогает остановить этот процесс, — пояснила Соломатина.

Она рассказала, что снижение когнитивных функций мозга особенно заметно у пожилых людей. Им становится трудно осваивать незнакомые навыки, разбираться в гаджетах и просто усваивать новую информацию.

— Это объясняется воспалениями, которые разрушают клетки, а куркума позволяет организму оставаться более молодым длительное время, — сказала врач.

Черный перец

Куркума лучше усваивается вместе с черным перцем. В нем, по словам Соломатиной, есть активное вещество пиперин, оно помогает активировать куркуме полезные свойства.

— Специя обладает антиоксидантными эффектами и помогает организму вырабатывать внутренние защитные гормоны опиоиды (естественные болеутоляющие гормоны — прим. «ВМ»), — считает Соломатина. — Когда человек съедает острое, организм заранее начинает вырабатывать опиоиды, чтобы исключить вероятность болевого шока. Раздражение рецепторов стимулирует выработку этих гормонов, улучшает кровообращение, метаболизм и оказывает антисептическое действие.

Добавление перца в пищу, по словам специалиста, укрепляет слизистую и оказывает профилактирующее действие на язвы и бактерии.

Корица

Эта приправа доставляет инсулин в клетку. Как заметила Соломатина, при диабете второго типа инсулину сложно попасть в клетку, поэтому она дает сигнал в мозг, что ей не хватает питательных веществ. Из-за этого возникает повышенный аппетит:

— Человеку хочется несбалансированной пищи — он требует сладкого: конфет, печенья и пирожных. Чем больше у человека инсулинорезистентность, тем сложнее ему отказаться от переедания сладкого.

Диетолог рассказала, что корица является фактически проводником инсулина в клетку — она подводит его к рецептору.

— Поэтому, когда человек добавляет корицу в продукты, тяга к сладкому будет ниже, потому что приправа поможет попасть инсулину в клетку и снизит потребность организма в сладостях, — уверена врач.