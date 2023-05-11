$76.69-0.1384.15-0.76

Врач предупредила о смертельной опасности в консервных банках

Врач-инфекционист Елена Хлопотова рассказала, какая опасность может скрываться в консервных банках. Об этом сообщает издание «Народные новости».

Врач предупредила о смертельной опасности в консервных банках
© Клопс.Ru

Главная проблема таких продуктов — риск острого пищевого отравления, или ботулизма. Чаще всего случаи заражения фиксируют у любителей грибных консервов. К признакам, по которым можно определить опасность, относятся вздутая крышка, пузырьки в банке, помутнения или плесень.

«Ботулизм вызывают продукты, которые готовятся без термической обработки и не имеют доступа кислорода. <...> Горожане сами собирают, сами консервируют, едят свои закрутки и, к сожалению, заболевают», — рассказала Хлопотова.

При симптомах острого отравления — тошноте, рвоте, слабости, жидком стуле, помутнении в глазах — следует немедленно обратиться к врачу.

«При ботулизме велик риск летального исхода – у пациента парализуется дыхательная мускулатура, и он просто задыхается», — добавила врач, подчеркнув, что единственный эффективный метод лечения – специальная сыворотка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий