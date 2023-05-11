Врач предупредила о смертельной опасности в консервных банках
Врач-инфекционист Елена Хлопотова рассказала, какая опасность может скрываться в консервных банках. Об этом сообщает издание «Народные новости».
Главная проблема таких продуктов — риск острого пищевого отравления, или ботулизма. Чаще всего случаи заражения фиксируют у любителей грибных консервов. К признакам, по которым можно определить опасность, относятся вздутая крышка, пузырьки в банке, помутнения или плесень.
«Ботулизм вызывают продукты, которые готовятся без термической обработки и не имеют доступа кислорода. <...> Горожане сами собирают, сами консервируют, едят свои закрутки и, к сожалению, заболевают», — рассказала Хлопотова.
При симптомах острого отравления — тошноте, рвоте, слабости, жидком стуле, помутнении в глазах — следует немедленно обратиться к врачу.
«При ботулизме велик риск летального исхода – у пациента парализуется дыхательная мускулатура, и он просто задыхается», — добавила врач, подчеркнув, что единственный эффективный метод лечения – специальная сыворотка.