Врач предупредила о смертельной опасности в консервных банках

Врач-инфекционист Елена Хлопотова рассказала, какая опасность может скрываться в консервных банках. Об этом сообщает издание «Народные новости» .

Главная проблема таких продуктов — риск острого пищевого отравления, или ботулизма. Чаще всего случаи заражения фиксируют у любителей грибных консервов. К признакам, по которым можно определить опасность, относятся вздутая крышка, пузырьки в банке, помутнения или плесень.