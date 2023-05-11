$76.69-0.1384.15-0.76

Красная рыба в пивном кляре

Приготовьте эту замечательную закуску, которая восхитит ваших домочадцев и гостей.

Красная рыба в пивном кляре
© Inc-News

Сегодня мы предлагаем вам приготовить красную рыбу по уникальному рецепту (подойдет и лосось, и форель). Блюдо получается очень вкусным и подойдет для праздничного стола. От такой закуски и гости, и члены семьи будут просто в восторге! В пивном кляре можно вкусно приготовить и другую жирную рыбку.

Кухня: русская, праздничный стол, калории: 200, время приготовления: 90:00

Ингредиенты

  • Филе красной рыбы - 500 гр.,
  • Мука - 250 гр.,
  • Яйцо - 1 шт.,
  • Светлое пиво - 100 мл (можно и больше),
  • Лимон - 0,5 шт.,

Способ приготовления:

1. Филе рыбы нарезать полосками, посолить.2. Сбрызнуть соком лимона.3. Из муки, яйца, пива и соли приготовить кляр.4. Оставить жидкое тесто на 1 час для брожения.5. Куски рыбы обвалять в муке, обмакнуть в кляр, и положить в посуду с кипящим растительным маслом так, чтобы они в нем плавали.6. Жарить до готовности (до появления золотистой корочки).7. Достаем на тарелку, покрытую бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир. Приятного аппетита!

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий