Красная рыба в пивном кляре

Приготовьте эту замечательную закуску, которая восхитит ваших домочадцев и гостей.

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Сегодня мы предлагаем вам приготовить красную рыбу по уникальному рецепту (подойдет и лосось, и форель). Блюдо получается очень вкусным и подойдет для праздничного стола. От такой закуски и гости, и члены семьи будут просто в восторге! В пивном кляре можно вкусно приготовить и другую жирную рыбку.

Кухня: русская, праздничный стол, калории: 200, время приготовления: 90:00

Ингредиенты

Филе красной рыбы - 500 гр.,

Мука - 250 гр.,

Яйцо - 1 шт.,

Светлое пиво - 100 мл (можно и больше),

Лимон - 0,5 шт.,

Способ приготовления: