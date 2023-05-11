Красная рыба в пивном кляре
Приготовьте эту замечательную закуску, которая восхитит ваших домочадцев и гостей.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить красную рыбу по уникальному рецепту (подойдет и лосось, и форель). Блюдо получается очень вкусным и подойдет для праздничного стола. От такой закуски и гости, и члены семьи будут просто в восторге! В пивном кляре можно вкусно приготовить и другую жирную рыбку.
Кухня: русская, праздничный стол, калории: 200, время приготовления: 90:00
Ингредиенты
- Филе красной рыбы - 500 гр.,
- Мука - 250 гр.,
- Яйцо - 1 шт.,
- Светлое пиво - 100 мл (можно и больше),
- Лимон - 0,5 шт.,
Способ приготовления:
1. Филе рыбы нарезать полосками, посолить.2. Сбрызнуть соком лимона.3. Из муки, яйца, пива и соли приготовить кляр.4. Оставить жидкое тесто на 1 час для брожения.5. Куски рыбы обвалять в муке, обмакнуть в кляр, и положить в посуду с кипящим растительным маслом так, чтобы они в нем плавали.6. Жарить до готовности (до появления золотистой корочки).7. Достаем на тарелку, покрытую бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир. Приятного аппетита!