12 овощей, в которых больше всего белка

Овощи положительно влияют на здоровье. Всё потому, что они содержат питательные вещества и антиоксиданты, но при этом низкокалорийны. Также в овощах есть клетчатка, способствующая здоровому пищеварению, усвоению питательных веществ, снижению уровня плохого холестерина.

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Вот из каких овощей вы можете получить больше всего белка.

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Свекольная зелень. Белок на чашку (приготовленный): 3,7 г. Эта зелень обеспечит организм кальцием, калием, железом, магнием, клетчаткой, витамином С.

Брокколи. В одной чашке приготовленного продукта содержится 3,72 г белка. Исследования показывают, что брокколи снижает риск развития некоторых видов рака, способствует поддержанию здоровья глаз с возрастом, содержит важные витамины.

Грибы портобелло. В одной чашке жареных грибов - 3,97 г белка. Вы можете добавлять эти грибы в салаты или заменить ими мясо.

Брюссельская капуста. Белка на чашку содержится в ней 3,98 г. В этой капусте много витамина С, К, фолиевой кислоты. Также в одной чашке брюссельской капусты содержится около 4 г клетчатки.

Спаржа. В чашке спаржи - 4,32 г белка. Также в этом продукте есть калий, отвечающий за здоровый уровень кровяного давления, а одна чашка спаржи содержит 90% дневной нормы витамина К.

Сладкая картошка. Белок на чашку - 4,49 г. Помимо этого, в одной чашке приготовленного картофеля содержится примерно 8 г клетчатки.

Сладкая кукуруза. В чашке кукурузы содержится 4,96 г белка. Но имейте в виду, что сахара в ней тоже больше, чем в других сортах овоща.

Листовая зелень. В чашке замороженной зелени - 5,05 г белка. Помимо белка, эта зелень содержит витамин К и кальций, которые полезны для здоровья костей. Известно также, что листовая зелень снижает риск развития некоторых видов рака.

Хаббард Сквош. Этот овощ обладает вкусом, напоминающим смесь тыквы и сладкого картофеля. В одной чашке этого продукта содержится 5,08 г белка.

Шпинат. Благодаря этой зелени вы получите 5,35 г белка (на чашку). Шпинат также обеспечивает организм кальцием, железом, клетчаткой, витамином А, С, К.

Горох. В одной чашке гороха - 7,86 г белка. В нём также содержится много клетчатки, которая улучшает пищеварение.

Красновато-коричневый картофель. В одной большой приготовленной картофелине - 7,86 г белка. Вместе с белком вы при употреблении картофеля получаете клетчатку, кальций, калий, фолиевую кислоту.