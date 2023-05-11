Назван идеальный завтрак

«Идеальный завтрак может состоять не только из каши, но и из салата из свежих овощей с небольшим количеством нежирного мяса, — продолжил Тряпицын. — Однако нет ничего плохого, если человеку нравится завтракать борщом или щами. Людям с тяжелой физической работой больше подойдет высококалорийный завтрак. Например, яичница или омлет с беконом и цельнозерновым хлебом и овощами».