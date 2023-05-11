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Миллеровская кухня: сырный суп с фрикадельками

Вкусный и простой рецепт.

Миллеровская кухня: сырный суп с фрикадельками
© Наш край
Ингредиенты:
  • 150 г свиного фарша,
  • 1 картофель,
  • небольшая луковица и морковка,
  • 1 ст. л. сливочного масла,
  • 200 г сливочного сыра (можно 2 плавленых сырка),
  • укроп, соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В 2-литровую кастрюлю с кипящей водой положить средний картофель, нарезанный кубиками.
  2. Из горсти фарша посоленного и поперченного сделать маленькие шарики-фрикадельки, бросить в бульон.
  3. Пассеровать мелко нарезанные лук и морковь в сливочном масле.
  4. Положить их в бульон, затем плавленый сливочный сыр из коробочки, посолить, поперчить.
  5. Когда закипит, выключить и посыпать укропом.
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