Миллеровская кухня: сырный суп с фрикадельками
Вкусный и простой рецепт.
Ингредиенты:
- 150 г свиного фарша,
- 1 картофель,
- небольшая луковица и морковка,
- 1 ст. л. сливочного масла,
- 200 г сливочного сыра (можно 2 плавленых сырка),
- укроп, соль по вкусу.
Способ приготовления:
- В 2-литровую кастрюлю с кипящей водой положить средний картофель, нарезанный кубиками.
- Из горсти фарша посоленного и поперченного сделать маленькие шарики-фрикадельки, бросить в бульон.
- Пассеровать мелко нарезанные лук и морковь в сливочном масле.
- Положить их в бульон, затем плавленый сливочный сыр из коробочки, посолить, поперчить.
- Когда закипит, выключить и посыпать укропом.