10 самых дорогих блюд в мире

Еда — огромная часть нашей жизни. И речь вовсе не про выживание и биологическую необходимость. Гастрономия играет важную роль в культуре, туризме, индустрии развлечений. Еда делится на фаст-фуд, стрит-фуд, национальные блюда, высокую кухню и многое, многое другое.

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Бывает еда вкусная, бывает полезная, бывает изысканная и простая, но еще бывает – невероятно дорогая еда. Стоимость блюд, которые мы собрали в этой статье, настолько высока, что позволить их себе могут только очень богатые гурманы. Рассказываем о самых необычных и самых дорогих блюдах в мире. Некоторые детали вас точно впечатлят.

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Тако Grand Velas Tacos

Grand Velas Tacos — это кукурузная лепешка, которая подается с говядиной кобе, сыром бри, икрой белуги и черным трюфелем. Сверху все посыпается съедобными золотыми хлопьями.

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Так как тако — всё же мексиканское блюдо, приправой служит смесь сушеных перцев чили, премиум-текилы аньехо и кофейных зерен. Отведать самый дорогой в мире тако можно в Мексике на курорте Grand Velas Los Cabos в элитном ресторане Frida. Одна порция обойдется гурманам в $25 000.

Мороженое Golden Opulence Sundae

Три шарика таитянского ванильного мороженого, 23-каратное сусальное золото, миндаль, трюфели и икра — вот рецепт десерта на $1000 за порцию. Украшено мороженое сахарной орхидеей ручной работы, на производство которой уходит около восьми часов, а для присыпки используется тосканский шоколад, мадагаскарские бобы и французские цукаты.

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Подается самое дорогое мороженое в мире в хрустальном кубке с ложечкой из чистого золота. Из самого десерта можно выловить не только съедобное золото, но и бриллианты. Всего на приготовление Golden Opulence Sundae уходит более двух суток, поэтому заказывать его необходимо заранее.

Фриттата The Zillion Dollar Lobster

Элитный омлет итальянского происхождения готовится из шести яиц, сливок и чеснока и подается на подушке из золотого картофеля юкон. Сверху блюдо украшает мясо лобстера и почти 300 граммов элитной икры севрюги. Подается фриттата в нью-йоркском ресторане Norma's и стоит $1000.

Десерт Fortress Stilt Fisherman Indulgence

Дословно название премиум-десерта переводится как «крепость рыбака на ходулях». Основу составляет итальянская кассата, приправленная ирландским кремом Baileys. Украшена сладость шоколадной фигуркой рыбака, а к его шоколадным ходулям прикреплен драгоценный камень аквамарин весом 80 карат. На изготовление «Рыбака на ходулях» уходит немало времени, так как делается он вручную. Поэтому заказывать десерт нужно заранее, за 24 часа. Стоить такое удовольствие будет $14 500.

Английский пирог с мраморной говядиной

Помимо мраморной говядины вагю, в начинку добавляют грибы мацутакэ, черные трюфели, листья пищевого золота и даже вино Шато Мутон Ротшильд. Стоит такой пирог $2000 за кусочек и $15 900 за весь. Стоит отметить, что блюдо довольно сытное — одним пирогом наедятся восемь взрослых мужчин.

Пицца Louis XIII

Самую дорогую пиццу в мире создал итальянский пицца-шеф Ренато Виола. Конечно же, для ее приготовления используются только люксовые ингредиенты: сертифицированная органическая мука, натуральные дрожжи, австралийская розовая соль. Затем тесто поднимается в течение 72 часов. Начинку пиццы составляют три вида элитной икры: Oscietra Royal Prestige; Kaspia Oscietra Royal Classic; Kaspia Beluga, а также мясо норвежского лобстера и семь видов сыра. Подается деликатес в итальянском городе Салерно. Раньше стоимость пиццы достигала $13 500, сегодня же за пиццу диаметром всего 20 см придется отдать $9500.

Икра белуги Almas

Самую ценную икру марки Almas можно попробовать в ресторане Beluga в ОАЭ. Это буквально «король королей» среди видов икры. Стоит такое удовольствие почти $10 000 за 250 граммов. К блюду прилагается элитная сигара с золотом весом 24 карата.

Бургер FleurBurger 5000

Казалось бы: булочка, котлета и овощи, откуда ценник в $5000? Но FleurBurger стоит именно столько. Подается бургер на свежайшей булочке бриошь, пропитанной утиным жиром. Мясную основу составляет нежная говядина вагю.

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А еще добавляется картофель, фуа-гра и трюфели. В подарок идет бутылочка вина Chateau Petrus 1995 года.

Филиппинские суши

Заказать такие суши можно на Филиппинах за $4500. В составе японский рис, артезианская вода 70-летней выдержки, норвежская семга, манго, дикий шафран, фуа гра, мариновый огурец, крабовое мясо, 12-летний бальзамический итальянский уксус и майонез со сливочным маслом. Завернуты суши в съедобную золотую фольгу в 24 карата, а сверху украшены жемчугом и маленькими бриллиантами весом по 0,2 карата.

Попкорн Billion Dollar

Каждое зерно элитного попкорна покрыто карамелью, редкой солью и листом 23-каратного золота. Ведерко воздушной кукурузы обойдется в $2500. Вся выручка от продажи попкорна отправляется в продовольственный банк, и на эти деньги покупают еду для малоимущих. Так покупкой одного такого ведерка можно накормить 200 человек. Такая вот вкусная благотворительность.