Питание играет важную роль в улучшении состояния кожи и волос. Для здорового вида необходимо употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

По словам врача Сергея Малоземова, продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами, могут положительно влиять на состояние кожи и волос. Омега-3 помогает уменьшить воспалительные процессы в организме, что может облегчить симптомы при проблемах с кожей, такими как акне и экзема.

Также жирные кислоты в рационе могут способствовать укреплению волос, делая их более блестящими и здоровыми.

Больше всего полезных жирных кислот содержится в рыбе. Врач советует включить в свой рацион сайру, семгу и сельдь.

Подробнее о том, какой продукт улучшает состояние кожи и волос, смотрите в видео.