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В чем польза листовых овощей и зелени: ответ экспертов

По словам экспертов, большое количество минералов содержат листовой и кочанный латук, айсберг, руккола, брокколи, пекинская, китайская капуста, кинза, укроп и зеленый лук. В них есть калий, магний, железо, кальций и витамины K, C, E, витамины группы В, бета-каротин, жирные кислоты омега-3 и лютеин.

В чем польза листовых овощей и зелени: ответ экспертов
© СОВА

Кроме того, в зелёных овощах имеется небольшое количество углеводов, но зато много клетчатки. За счет объема и медленного переваривания сохраняется длительное чувство сытости.

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Обычно зелень и листовые овощи едят в сыром виде, а также готовят их отдельно или украшают ими блюда. Например, листья пряных овощей и зелень придают блюду особый пикантный оттенок.

Также специалисты уверены, что постоянное употребление листовых овощей и зелени помогает похудеть и нормализовать вес, а еще это полезно для сосудов и снижения риска возникновения хронических заболеваний.

Чтобы купить качественные и свежие листовые овощи и зелень, нужно помнить о простых правилах. В зелени может быть много агрохимикатов и пестицидов. Эксперты перечислили рекомендации:

- не покупать овощные салаты и зелень у уличных торговцев, так как товар "с рук" практически всегда низкокачественный и контрафактный, он может быть небезопасным для здоровья;

- есть только свежие листовые овощи и зелень от проверенного производителя, они строго следят за безопасностью продукции и проводят все необходимые лабораторные исследования;

- при сомнении нужно попросить документы, подтверждающие качество и безопасность продукта, продавец обязан их предъявить;

- тщательно мыть листовые овощи и зелень под проточной водой не менее 5 минут, по возможности перед мытьем замочить их в чистой воде на час или более;

- листовые овощи и зелень, которые куплены для приготовления холодных закусок без последующей термической обработки, лучше всего промыть проточной водой и выдержать в 3 % растворе уксусной кислоты или 10 % растворе поваренной соли в течение 10 минут, а далее ополоснуть водой и просушить;

- во время покупки проверить целостность упаковки, дату изготовления и срок хранения, а также держать дома по рекомендациям производителя;

- готовые к употреблению блюда из сырых овощей и зелени нужно хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6 °С не более 30 минут;

- не есть вялые и жухлые овощи и зелень.

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