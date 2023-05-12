Врач рассказала, можно ли есть просроченные продукты

"Никакие просроченные продукты есть нельзя. Ничего с ними делать нельзя: ни варить, ни обжаривать, их просто надо выбросить. Это же касается и хлеба, если он заплесневел. Даже если мы видим плесень на небольшом участке, она все равно проникает намного глубже. Это все надо выкидывать", – подчеркнула эксперт.