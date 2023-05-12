Какая еда может вызвать рак: ответ онколога

«В зависимости от того, где люди проживали и чем столетиями питались, у них развиваются железы ЖКТ, выстраиваются все обменные процессы. Отправь неподготовленного человека в какую-нибудь Индию, где острейшая еда, он просто не выдержит. У индусов же ЖКТ давно приспособился к такому», – пояснил врач.