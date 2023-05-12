Какая еда может вызвать рак: ответ онколога
Смена привычек в питании негативно сказывается на здоровье человека. Если в рационе вместо мяса, рыбы и растительной пищи, которую он потребляет ежедневно на протяжении многих лет, появятся блюда другой кухни, это может спровоцировать развитие злокачественной опухоли. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
«В зависимости от того, где люди проживали и чем столетиями питались, у них развиваются железы ЖКТ, выстраиваются все обменные процессы. Отправь неподготовленного человека в какую-нибудь Индию, где острейшая еда, он просто не выдержит. У индусов же ЖКТ давно приспособился к такому», – пояснил врач.
В других условиях также много различных непривычных бактерий и паразитов, которые могут навредить организму, добавил Черемушкин.
А вот продуктов, которые как-либо могут снизить риск возникновения злокачественных опухолей, нет, заключил онколог.