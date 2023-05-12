Вяленые томаты и идеальный плов: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

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Идеальный рассыпчатый плов, вяленые томаты, завтрак как в ресторане и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".

Тертый пирог с повидлом из детства

Ингредиенты для этого пирога найдутся в любом доме. При этом готовится он легко, а, меняя повидло, вы раз за разом сможете получать новый вкус.

Вам понадобится:

Вода – 160 мл;

Растительное масло – 120 мл;

Соль – 1/4 чайной ложки;

Сахар – 180 г;

Разрыхлитель – 1 чайная ложка;

Мука – 500 г;

Повидло – 400 г.

Полный рецепт смотрите в нашем материале здесь.

Универсальная домашняя приправа

Одной из самых популярных является универсальная овощная приправа – ее можно добавлять и во вторые блюда, и в первые. Но состав покупных приправ вызывает вопросы, поэтому можно сделать ее дома самостоятельно, если у вас есть сушилка для фруктов и овощей.

Рецепт смотрите в нашем видео здесь.

Идеальный рассыпчатый плов

Плов – традиционное блюдо, которое широко распространено в странах Центральной Азии. Готовить его не сложно, но далеко не у всех получается сделать его правильно. Главная сложность состоит в том, чтобы сделать рис рассыпчатым.

Лайфхаки по приготовлению идеального плова смотрите в видео здесь.

Вяленые томаты

Вяленые томаты — идеальная закуска к столу. В магазине такие помидоры стоят не дешево, но можно легко сделать их самостоятельно.

Вам понадобится:

Томаты сорта "Сливка"

Чеснок

Свежие тимьян и розмарин

Соль

Сахар

Оливковое масло

Подробный рецепт читайте здесь.

Тосты на завтрак как в ресторане

Это простое и питательное блюдо можно приготовить на завтрак у себя на кухне. Результат превзойдет все ожидания, при этом еда получится такой же вкусной, как в ресторане.