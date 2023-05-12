Вяленые томаты и идеальный плов: 5 лучших рецептов недели
Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.
Идеальный рассыпчатый плов, вяленые томаты, завтрак как в ресторане и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".
Тертый пирог с повидлом из детства
Ингредиенты для этого пирога найдутся в любом доме. При этом готовится он легко, а, меняя повидло, вы раз за разом сможете получать новый вкус.
Вам понадобится:
- Вода – 160 мл;
- Растительное масло – 120 мл;
- Соль – 1/4 чайной ложки;
- Сахар – 180 г;
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка;
- Мука – 500 г;
- Повидло – 400 г.
Полный рецепт смотрите в нашем материале здесь.
Универсальная домашняя приправа
Одной из самых популярных является универсальная овощная приправа – ее можно добавлять и во вторые блюда, и в первые. Но состав покупных приправ вызывает вопросы, поэтому можно сделать ее дома самостоятельно, если у вас есть сушилка для фруктов и овощей.
Рецепт смотрите в нашем видео здесь.
Идеальный рассыпчатый плов
Плов – традиционное блюдо, которое широко распространено в странах Центральной Азии. Готовить его не сложно, но далеко не у всех получается сделать его правильно. Главная сложность состоит в том, чтобы сделать рис рассыпчатым.
Лайфхаки по приготовлению идеального плова смотрите в видео здесь.
Вяленые томаты
Вяленые томаты — идеальная закуска к столу. В магазине такие помидоры стоят не дешево, но можно легко сделать их самостоятельно.
Вам понадобится:
- Томаты сорта "Сливка"
- Чеснок
- Свежие тимьян и розмарин
- Соль
- Сахар
- Оливковое масло
Подробный рецепт читайте здесь.
Тосты на завтрак как в ресторане
Это простое и питательное блюдо можно приготовить на завтрак у себя на кухне. Результат превзойдет все ожидания, при этом еда получится такой же вкусной, как в ресторане.
Делимся рецептом авокадо-тостов с красной рыбой в видео здесь.