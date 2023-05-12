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7 сезонных овощей и фруктов, которые нужно покупать в мае

Первые урожаи сезонных фруктов и овощей начинают появляться уже в мае. Вследствие этого цены на продукцию снижаются.

7 сезонных овощей и фруктов, которые нужно покупать в мае
© runews24.ru

Следует обратить внимание на некоторые овощи и фрукты, чтобы хорошо сэкономить.

Food.ru подготовил список из 7 сезонных продуктов, которые обязательно нужно покупать в мае.

Молодая картошка уже продаётся на прилавках в супермаркетах и на рынках. Её необязательно чистить, можно помыть и легко приготовить вкусное блюдо.

Также на прилавках в мае можно встретить свежую капусту – самый простой и доступный источник витамина С.

Кроме того, в мае появляется первая клубника. На прилавках также продаётся свежая зелень. Майские первые побеги считаются самыми полезными.

Также стоит присмотреться к редису, спарже и мяте.

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