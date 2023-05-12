7 сезонных овощей и фруктов, которые нужно покупать в мае
Первые урожаи сезонных фруктов и овощей начинают появляться уже в мае. Вследствие этого цены на продукцию снижаются.
Следует обратить внимание на некоторые овощи и фрукты, чтобы хорошо сэкономить.
Food.ru подготовил список из 7 сезонных продуктов, которые обязательно нужно покупать в мае.
Молодая картошка уже продаётся на прилавках в супермаркетах и на рынках. Её необязательно чистить, можно помыть и легко приготовить вкусное блюдо.
Также на прилавках в мае можно встретить свежую капусту – самый простой и доступный источник витамина С.
Кроме того, в мае появляется первая клубника. На прилавках также продаётся свежая зелень. Майские первые побеги считаются самыми полезными.
Также стоит присмотреться к редису, спарже и мяте.