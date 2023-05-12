Почему нельзя пропускать завтрак

"Если утренний рацион состоит из сладостей и кофе, то это приведет к резким скачкам уровня сахара. Бодрость почувствуете лишь на короткое время, а чувство насыщения так и не придет. Кроме того, стоит за завтраком учесть и то, что во время сна уменьшается количество жидкости, а вместе с этим - снижается давление. Легкий способ нормализовать внутренние процессы - выпить перед завтраком стакан воды. Это оживит желудочно-кишечный тракт, нормализует циркуляцию крови и улучшит самочувствие", - рассказала Кованова.