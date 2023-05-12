Почему нельзя пропускать завтрак
Завтрак является главным приемом пищи, который не стоит пропускать, так как он позволяет восполнить функциональные резервы организма после ночного сна. Питательный и разнообразный завтрак позволит проще регулировать голод в течение дня и уменьшить количество перекусов. Об этом "Газете.Ru" рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.
"Если утренний рацион состоит из сладостей и кофе, то это приведет к резким скачкам уровня сахара. Бодрость почувствуете лишь на короткое время, а чувство насыщения так и не придет. Кроме того, стоит за завтраком учесть и то, что во время сна уменьшается количество жидкости, а вместе с этим - снижается давление. Легкий способ нормализовать внутренние процессы - выпить перед завтраком стакан воды. Это оживит желудочно-кишечный тракт, нормализует циркуляцию крови и улучшит самочувствие", - рассказала Кованова.
Диетолог отметила, что правильный завтрак должен включать в себя протеины, углеводы, клетчатку и полезные жиры - они обеспечат организм энергией на весь день. В идеале утренний рацион должен состоять из творога, яиц, различных круп, орехов, несладких фруктов и ягод.
При этом специалист обратила внимание, что питательный завтрак - не значит плотный. Так, если переесть утром, вместо насыщения энергий можно получить обратный эффект - сонливость и снижение работоспособности. Энергия организма в этом случае будет расходоваться на переваривание еды.