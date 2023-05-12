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5 рецептов гарниров в микроволновке

Когда на полноценную готовку не хватает времени, на помощь может прийти микроволновка.

5 рецептов гарниров в микроволновке
© Unsplash

«Клопс» выяснил, как сварить гарнир в СВЧ-печи.

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1. Гречка

Ингредиенты:
  • гречка,
  • вода,
  • соль.
Способ приготовления:
  1. Промойте гречку, выложите её в глубокую миску и залейте кипятком в соотношении 1:2.
  2. Посыпьте солью, перемешайте и отправьте в микроволновку без крышки на максимальную мощность.
  3. Через 7-8 минут перемешайте гречку и поставьте в микроволновку ещё примерно на 5 минут.

2. Рис

Ингредиенты:
  • рис,
  • вода,
  • масло подсолнечное — 1 ст. л.
Способ приготовления:
  1. Промойте рис, переложите в глубокую миску, залейте холодной водой в пропорции 1:1,5. Добавьте масло и всё перемешайте.
  2. Отправьте рис в микроволновку на 15 минут с максимальной мощностью. Не накрывайте крышкой.
  3. Добавьте ещё немного воды, теперь накройте крышкой и отправьте вариться ещё на 5 минут. Не доставайте рис сразу — он должен ещё несколько минут просто постоять.
  4. Посолите, добавьте масло по вкусу.

3. Картошка

Ингредиенты:
  • 4 картофелины среднего размера.
Способ приготовления:
  1. Хорошо обмойте картошку, не очищая от кожуры.
  2. Сделайте пару проколов ножом или вилкой в каждой картофелине. Выложите овощ на тарелку, отправьте в микроволновку на 6 минут при максимальной мощности.
  3. Если вам необходимо почистить картошку, то можете сделать это под струёй холодной воды, пока «мундир» ещё горячий.

4. Макароны

Ингредиенты:
  • макароны из твёрдых сортов — 200 г,
  • вода,
  • соль.
Способ приготовления:
  1. Возьмите глубокую миску, засыпьте макароны и залейте кипячёной водой.
  2. Отправьте блюдо в микроволновку на 8 минут при максимальной мощности. Когда вода закипит, не сбрасывая таймер, откройте дверцу на несколько секунд и перемешайте макароны.
  3. Когда блюдо будет готово, слейте лишнюю воду и подавайте к столу.

5. Яйца

Ингредиенты:
  • яйца комнатной температуры,
  • вода.
Способ приготовления:
  1. Выложите яйца в миску, добавьте половину столовой ложки соли и залейте горячей водой так, чтобы покрыть содержимое полностью.
  2. Накройте миску и отправьте в микроволновку. При мощности 600 ватт до состояния вкрутую варить необходимо 6-7 минут, с немного мягким желтком — 5 минут, а всмятку — 3.
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