В чем сходство и различия сока и нектара

Специалисты Роскачества рассказали, чем отличается сок от нектара, а также в чем их сходство.

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Общее у соков и нектаров то, что изготавливают их обязательно из соков овощей или фруктов. При этом в напитке не должно быть консервантов, красителей и ароматизаторов.

Однако, уточняют специалисты, никто не запрещает добавлять в оба напитка сахар. Так, в соках его должно быть не более 1,5 % от общей массы готового продукта. Тогда название сока должны дополнить словами "с сахаром", также о нем нужно упомянуть и в составе продукта на упаковке.

При этом соки и нектары могут быть и вовсе без добавленного сахара. Зато в апельсиновом нектаре должно содержаться не менее 50 % апельсинового сока.

Обычный сок прямого отжима - это напиток, который сделали непосредственно из свежих или сохранённых свежими фруктов и овощей. А восстановленный - получают из концентрированного сока путем восстановления. То есть возвращают в концентрированной напиток ту часть воды, которую удалили при получении данного сока из сока прямого отжима.