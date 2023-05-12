Малышева развеяла популярный миф о газированной воде

Врач и популярная телеведущая Елена Малышева опровергла миф о том, что газированная вода не подходит для утоления жажды.

© Слово и Дело

Среди россиян популярно заблуждение, что газированной водой не получится утолить жажду. В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева опровергла этот миф. Она рассказала, что для утоления жажды газированная вода подходит лучше обычной.