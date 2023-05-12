Доктор Малышева развеяла популярный миф о газированной воде
Врач и популярная телеведущая Елена Малышева опровергла миф о том, что газированная вода не подходит для утоления жажды.
Среди россиян популярно заблуждение, что газированной водой не получится утолить жажду. В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева опровергла этот миф. Она рассказала, что для утоления жажды газированная вода подходит лучше обычной.
По словам врача, она сама раньше была сторонницей этого убеждения, выбирая воду без газа. Оказалось, что газированная вода лучше всасывается, поэтому и утоляет жажду быстрее. Благодаря этому свойству, к примеру, люди сильнее пьянеют от шампанского.