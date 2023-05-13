Рецепты овощей на гриле и мангале

Шашлык и колбаски, приготовленные на мангале или гриле, рекомендуется есть с гарниром.

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Так, запеченные на гриле овощи сохранят свои полезные свойства и станут отличным дополнением к основному блюду.

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«Лента.ру» пообщалась с нутрициологом и выяснила, как правильно готовить овощные гарниры на огне, и собрала простые рецепты вкусных и питательных блюд без мяса.

Чем полезны и чем вредны овощи на гриле?

Из гарниров, приготовленных на мангале, овощи — это самый полезный вариант, рассказала в беседе с «Лентой.ру» нутрициолог и эксперт по питанию Наталья Барсюкова.

Для них, в отличие от мясных и рыбных блюд, не требуется долгая термическая обработка.

«Чтобы еда не потеряла своих питательных свойств, мы ее не пережариваем и не передерживаем», — обратила внимание специалист.

Все овощи лучше всегда готовить альденте, поэтому овощи на гриле мы готовим недолго, — Наталья Барсюкова, нутрициолог, эксперт по питанию.

Самые полезные овощи для запекания на гриле:

батат;

лук;

кабачки;

морковь;

тыква;

брокколи и цветная капуста.

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Барсюкова добавила, что овощи — это не только отличное дополнение к мясным и рыбным блюдам, но и польза для организма.

Овощи, приготовленные на гриле, сохраняют достаточно большое количество полезных свойств. Это не только витамины и минералы, это еще и клетчатка, — Наталья Барсюкова, нутрициолог, эксперт по питанию.

Однако не для всех овощи одинаково полезны. Так, по словам Барсюковой, помидоры, баклажаны и сладкий перец содержат лектины — белки, которые обладают способностью связывать остатки углеводов на поверхности клеток. Как подчеркнула эксперт, эти продукты не стоит употреблять в пищу людям с аутоиммунными заболеваниями и проблемами с кишечником. Кроме того, вред организму могут нанести и неправильно приготовленные овощи.

Если передержать овощи на мангале, то на них образуется черная корочка. Ее следует сразу же удалить с продукта — она вредна для организма.

Простые рецепты овощей на мангале и гриле

Овощи на углях готовятся еще быстрее, чем мясо, при этом получаются ароматными, сочными и горячими. Кроме того, это куда дешевле, чем покупать в магазине обжаренные на гриле готовые овощи.

Помидоры на гриле или мангале

Lenta.ru

Это один из самых простых рецептов, такой гарнир отлично подойдет к мясу или птице. Его также можно использовать в качестве начинки для бургеров или салатов.

помидоры — 4 штуки;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

соль — по вкусу;

свежемолотый черный перец — по вкусу;

свежий базилик для подачи. Ингредиенты для помидоров на гриле:

Как приготовить запеченные помидоры на гриле.

1. Разогрейте гриль до средней температуры или дождитесь, когда прогорят угли на мангале.

2. Вымойте помидоры и нарежьте половинками.

3. Смажьте каждую половинку помидора оливковым маслом и посолите их по вкусу.

4. Поставьте помидоры на гриль срезом вниз или выложите на решетку для мангала, и готовьте до мягкости и легкой золотистой корочки. Время приготовления данного блюда зависит от температуры гриля, обычно это занимает около 3-4 минут.

5. Переверните помидоры и жарьте их еще 1-2 минуты, чтобы получить красивую золотистую корочку с другой стороны.

6. Посыпьте готовые помидоры свежемолотым черным перцем и украсьте их свежим базиликом перед подачей.

Похожим образом на мангале или гриле можно приготовить и другие овощи: сладкий болгарский перец, репчатый лук, кабачки и баклажаны.

Запеченный картофель с сыром на гриле

картофель — 6 штук;

масло оливковое — 3 столовые ложки;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

свежий розмарин — 1 веточка;

пармезан натертый — 0,5 стакана. Ингредиенты для запеченного картофеля с сыром:

Как запечь картофель с сыром на гриле.

1. Разогрейте гриль до средней температуры. Вымойте картофель и нарежьте его половинками.

2. Поместите каждую половинку картофеля на отдельный кусок фольги, смажьте каждую половинку маслом, посолите и поперчите по вкусу.

3. Натрите на картофель зубчики чеснока и положите на каждую половинку розмарин.

4. Заверните каждую половинку картофеля в фольгу. Запекайте на гриле в течение 20-30 минут — до того момента, пока картофель не станет мягким.

5. Откройте фольгу, посыпьте каждую половинку пармезаном и верните на гриль на несколько минут, чтобы сыр расплавился. Готовый картофель можно подавать с соусами или зеленью.

Этот рецепт лучше всего подойдет именно для гриля. Однако на мангале такое блюдо тоже можно сделать: для этого нужно дождаться, когда угли прогорят, сделать в них лунку, и положить туда завернутый в фольгу картофель. Ломтик сыра в таком случае нужно добавить сразу.

Баклажаны на гриле с кунжутным соусом тахини и гранатовым сиропом

Lenta.ru

Этот простой и при этом необычный рецепт точно поможет удивить гостей. Соус делает блюдо особенно ароматным, а сами баклажаны получаются нежными и очень сытными.

баклажаны — 2-3 штуки;

оливковое масло — 1/4 чашки;

лимонный сок — 1/4 чашки;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

тахини (кунжутный соус) — 1/2 чашки;

вода — 1/4 чашки;

гранатовый сироп — 2 столовые ложки;

чеснок измельченный — 1 зубчик;

свежая мята для подачи. Ингредиенты для баклажанов на гриле:

Как приготовить баклажаны с соусом из тахини и гранатового сиропа.

1. Разогрейте гриль до средней температуры или дождитесь, пока прогорят угли на мангале.

2. Нарежьте баклажаны на кружочки толщиной около 1,5 сантиметра.

3. В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и черный перец. Поместите баклажаны в эту смесь и хорошо перемешайте — необходимо, чтобы каждый ломтик был покрыт масляной смесью.

4. Выложите баклажаны на гриль или решетку для мангала и готовьте, переворачивая время от времени, пока они не станут мягкими и не приобретут золотистую корочку. Это займет около 8-10 минут.

5. В это время смешайте в миске тахини, воду, гранатовый сироп и измельченный чеснок. Перемешивайте, пока не получится однородный соус.

6. Выложите готовые овощи на тарелку и полейте соусом из тахини и гранатового сиропа. Украсьте свежей мятой перед подачей.

Овощи в фольге на мангале или гриле

Еще один простой способ приготовления гарнира — запечь продукты в фольге на мангале или на гриле, рассказала Наталья Барсюкова.

Вред от использования фольги точно меньше, чем при готовке на открытом огне, когда идет достаточно сильный дым от самих углей, — Наталья Барсюкова, нутрициолог, эксперт по питанию.

Такой способ готовки не только защитит блюдо от случайного попадания дыма, но и позволит гарниру равномерно пропечься со всех сторон.

Кукуруза в фольге на гриле или мангале

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Ингредиенты для кукурузы в фольге:

кукуруза в початках — 4 штуки;

сливочное масло — 4 столовые ложки;

чеснок — 2 зубчика;

свежий лимонный сок — 1 столовая ложка;

свежий базилик — 2 столовые ложки;

соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как приготовить кукурузу в фольге.

1. Разогрейте гриль до средней температуры. Если используете мангал, то подождите, пока прогорят угли.

2. Очистите кукурузу от листьев и шелухи.

3. Разрежьте лист фольги на четыре равные части.

4. Положите каждый початок на один лист фольги. Смажьте их 1-2 чайными ложками сливочного масла.

5. Посолите и поперчите кукурузу по вкусу.

6. Плотно заверните каждый початок в фольгу, чтобы они были полностью запакованы.

7. Положите кукурузу на гриль, либо выложите на решетку для мангала и жарьте ее 20-30 минут, переворачивая каждые 5-7 минут.

8. Проверьте готовность кукурузы — если она мягкая, значит готова.

Что кроме овощей приготовить на гриле и мангале?

Классические гарниры

Овощи на мангале — не единственное вкусное дополнение к мясным и рыбным блюдам. На огне можно приготовить и классические гарниры, это добавит новизны вкусу привычных продуктов.

Рисовые шарики на гриле

Ингредиенты для рисовых шариков на гриле:

рис — 2 стакана;

вода — 4 стакана;

соль — 1 чайная ложка;

черный молотый перец — по вкусу;

соевый соус — 2 столовые ложки;

растительное масло — 2 столовые ложки;

зеленый лук — 2 стебля.

Как приготовить рисовые шарики на гриле.

1. Промойте рис несколько раз под холодной водой, чтобы удалить избыток крахмала. Затем откиньте рис на дуршлаг и дайте ему обсохнуть.

2. В кастрюле смешайте рис, воду и соль. Доведите до кипения, затем снизьте огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте рис 18-20 минут до полной готовности.

3. После того как рис сварился, добавьте в него черный молотый перец, соевый соус и растительное масло. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

4. Остудите рис до комнатной температуры, затем сформируйте из него шарики размером примерно с грецкий орех.

5. Разогрейте гриль до средней температуры. Положите рисовые шарики на решетку гриля и жарьте их, периодически переворачивая, 3-4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

6. Посыпьте готовые рисовые шарики зеленым луком и подавайте горячими.

Готовые рисовые шарики на гриле получаются ароматными, слегка хрустящими снаружи и мягкими внутри. Они отлично сочетаются со сладкими и острыми соусами и могут быть поданы в качестве закуски, гарнира и даже основного блюда.

Грибы на мангале или гриле

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Грибы — один из наиболее популярных гарниров для приготовления на гриле и мангале. «Если их не мариновать в майонезе, как многие, к сожалению, делают, — это очень полезный белковый продукт», — поделилась советом нутрициолог.

Ингредиенты для грибов на гриле или мангале:

свежие грибы — 500 граммов;

оливковое масло — 3 столовые ложки;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика, измельченные;

свежий розмарин — 1 веточка.

Как приготовить грибы на гриле или мангале.

1. Разогрейте гриль до средней температуры или подождите, пока в мангале прогорят угли.

2. Помойте грибы и обсушите их.

3. В большой миске смешайте оливковое масло, соль, перец, чеснок и розмарин.

4. Положите грибы в миску и тщательно перемешайте, чтобы они покрылись масляной смесью со всех сторон.

5. Разложите грибы на гриль-решетке или на решетке для мангала и готовьте их, переворачивая несколько раз, пока они не станут мягкими и золотисто-коричневыми. Время готовки зависит от вида грибов и температуры мангала, но обычно это занимает около 10-15 минут.

6. Подавайте грибы горячими, посыпанными свежим розмарином.