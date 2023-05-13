Готовим пасту с фетой и беконом для отличного обеда
Паста — универсальное блюдо к любому столу.
Готовить его просто, а при определенных навыках оно может походить на угощение из дорогого ресторана.
Предлагаем потренироваться и приготовить макароны с фетой и беконом. Весь секрет в том, что начинку нужно запечь!
Ингредиенты:
- Паста — 200 г
- Черри — 150 г
- Сыр «Фета» — 200 г
- Бекон или грудинка — 70 г
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Оливковое масло — 30 мл
- Петрушка — по вкусу
- Прованские травы, паприка, черный перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- В форму для выпечки выложить фету, нарезанные томаты, бекон, чеснок и специи. Выпекать около 20 минут при 200°С.
- Тем временем отварить пасту по инструкции.
- Вытащить форму, размять сыр и томаты, все тщательно перемешать до однородности. Добавить рубленную петрушку.
- Добавить отваренную пасту, все перемешать, и выкладывать на тарелку, украсив томатами и зеленью.