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Готовим пасту с фетой и беконом для отличного обеда

Паста — универсальное блюдо к любому столу.

Готовим пасту с фетой и беконом для отличного обеда
© Eva.ru

Готовить его просто, а при определенных навыках оно может походить на угощение из дорогого ресторана.

Предлагаем потренироваться и приготовить макароны с фетой и беконом. Весь секрет в том, что начинку нужно запечь!

Ингредиенты:
  • Паста — 200 г
  • Черри — 150 г
  • Сыр «Фета» — 200 г
  • Бекон или грудинка — 70 г
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Оливковое масло — 30 мл
  • Петрушка — по вкусу
  • Прованские травы, паприка, черный перец — по вкусу
Процесс приготовления:
  1. В форму для выпечки выложить фету, нарезанные томаты, бекон, чеснок и специи. Выпекать около 20 минут при 200°С.
  2. Тем временем отварить пасту по инструкции.
  3. Вытащить форму, размять сыр и томаты, все тщательно перемешать до однородности. Добавить рубленную петрушку.
  4. Добавить отваренную пасту, все перемешать, и выкладывать на тарелку, украсив томатами и зеленью.
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