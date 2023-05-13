Как выбрать качественную клубнику

Клубника продается в России практически повсеместно. Маркетолог Роман Харланов в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что вкусная ягода имеет безупречный вид и аромат.

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«Выбрать спелую вкусную ягоду достаточно просто. Она должна быть сухой, блестящей, зеленый хвостик должен быть целым, не вялым. Не должно быть вмятин, потертостей, пятен. Желательно, чтобы ягода целиком была красная, не было никаких белых пятен у основания, – такая считается недозревшей. И, естественно, аромат», – пояснил эксперт.

Он отметил, что пока в средней полосе России клубника не созрела, а в Подмосковье ягоду стоит ждать и вовсе не раньше середины июня. Но сейчас в России продают клубнику из Египта, а также из Азербайджана, Армении, республик Кавказа и регионов юга России.

Говоря о безопасности ранней клубники, маркетолог отметил, что в ней действительно может содержаться много азотистых удобрений, то есть нитратов. Определить безопасную ягоду на прилавке помогут бытовые тестеры нитратов. Кроме того, если дать ягоде немного полежать, концентрация удобрений в ней будет снижаться.

Важно покупать ягоду в надежных местах. Роман Харланов категорически не рекомендует приобретать клубнику и любые продукты питания рядом с автомобильными дорогами, поскольку на товар попадают вредные выбросы от машин. Надежная торговая точка же может предоставить все документы на продукцию, показать ее происхождение.