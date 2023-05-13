Названы продукты, снижающие тревожность

Существует несколько продуктов, употребление которых поднимает настроение и уменьшает тревожность.

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Например, это жирная рыба, богатая омега-3-кислотами. Ещё от стресса и тревоги полезно есть яйца, бананы, тыквенные семечки, йогурт, куркуму, а также шоколад.

Рыба

Педиатр, эксперт проекта-лектория для людей с сахарным диабетом Dia Talks Ольга Кашляк рассказала, что жирная рыба способна снизить уровень стресса. Кроме омеги-3 она содержит эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты, которые регулируют нейромедиаторы, то есть уменьшают воспаления и стимулируют работу мозга. А лосось содержит ещё и витамин D. Дефицит этого витамина приводит к тревожности.

Яйца

Употребление яиц способствует уменьшению уровня стресса, потому что они содержат витамин D и триптофан — аминокислоту, которая помогает вырабатывать серотонин, «гормон хорошего настроения».

Шоколад

Подойдёт не любой шоколад, а именно тёмный. В нём тоже есть триптофан, а вот сахара, который скорее вредит и помогает снять стресс только в краткосрочной перспективе, не так много.

Тыквенные семечки и бананы

Употребление этих продуктов тоже позволит уменьшить беспокойство. В них содержится магний и калий, что понижает уровень гормона стресса — кортизола.

Йогурт, капуста и сыр

Это ферментированные продукты. Их включение в рацион принесёт пользу кишечным бактериям и уменьшит беспокойство. Врач напомнила, что за тревогу и стресс часто ответственны хронические заболевания.

Куркума