Какие продукты усиливают чувство голода

Специалисты Роспотребнадзора и НИИ Питания назвали продукты, которые усиливают чувство голода.

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В первую очередь это утверждение относится к кислым и острым продуктам. Например, яблоки, лимоны, апельсины, маринованные огурцы, квашеная капуста - полезны, но раздражают слизистую желудка и усиливают выработку желудочного сока. Есть закуски лучше незадолго до основного приема пищи, а фрукты - через час после.

Далее эксперты назвали специи и соусы - перец, соль, горчицу, хрен, укроп, базилик и различные пряности. Они также влияют на аппетит и усиливают его.

Сюда же относится и популярная пищевая добавка - глутамат натрия. Оказалось, что она может повысить аппетит человека до 40 %.

В список продуктов попали также сладости и шоколадные батончики. Они помогут справиться с голодом и насыщение придет быстро, однако и продлится оно недолго. Связано это с резким повышением уровня глюкозы в крови, а далее - резким ее понижением. В качестве полезного перекуса лучше есть натуральные батончики с сухофруктами, орехами и овсяными хлопьями.

Не менее вредны в данном случае и фруктовые соки, так как они ускоряют обмен веществ и после них быстро хочется есть. Также в них содержится глюкоза, повышающая уровень сахара в крови. Это относится и к промышленным сокам с большим содержанием сахара. От покупных соков лучше отказаться совсем, а свежевыжатые - разбавлять водой.