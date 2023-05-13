Диетолог развеяла миф о влиянии цвета куриных яиц на их вкус и пользу

Диетолог Скотт развеяла миф о влиянии цвета куриных яиц на их вкус и пользу
Многие люди считают, что цвет куриных яиц влияет на их пищевые качества, однако на самом деле это совсем не так, заявила диетолог Кристал Скотт.
По ее словам, яйца различаются по цвету только по одной причине: их несут разные породы кур. Так, если отдать в лабораторию коричневое и белое яйцо, то ученые заявят, что по своим питательным ценностям они абсолютно одинаковые, пишет издание Eat This Not That.
В связи с этим медик подчеркнула, что яйца любого цвета будут полезными. Однако пищевая ценность этого продукта во многом определяется рационом и условиями жизни кур. Поэтому важно выбирать те яйца, которые собирают у здоровых и ухоженных птиц, резюмировала эксперт.