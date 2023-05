Диетолог развеяла миф о влиянии цвета куриных яиц на их вкус и пользу

По ее словам, яйца различаются по цвету только по одной причине: их несут разные породы кур. Так, если отдать в лабораторию коричневое и белое яйцо, то ученые заявят, что по своим питательным ценностям они абсолютно одинаковые, пишет издание Eat This Not That.