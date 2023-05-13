Диетолог перечислил продукты, которые вызывают воспаление

Воспаление в человеческом организме есть всегда, его можно только усилить или ослабить. Ряд продуктов "активизируют" воспалительные процессы и могут привести к тяжелым болезням. Об этом "Вечерней Москве" рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

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Чем больше в рационе сахара, тем с большей вероятностью возникнут болезни желудочно-кишечного тракта, которые инициируют воспаление в организме. Поэтому стоит ограничивать количество сахара в чистом виде, а также сахаросодержащих продуктов в диете.

С осторожностью нужно относиться к пище, которая не содержит сахар сама по себе, но образует его при расщеплении. Это продукты с высоким гликемическим индексом: белых хлеб, белый рис, картофель.

Активируют воспаление и трансжиры, в том числе маргарин. Они содержатся в чипсах, кондитерских изделиях, фастфуде, соусах, выпечке и жареной пище.

В умеренных количествах стоит употреблять красное и переработанное мясо: в нем много насыщенного жира, который способен провоцировать внутренние воспаления. К опасным с этой точки зрения продуктам относятся сосиски, сардельки, колбасы.

Несмотря на пользу растительных масел, ими злоупотреблять тоже не стоит. Если в организм поступает много соевого, подсолнечного или кукурузного масла, создается избыток полиненасыщенных жирных кислот. Они, в свою очередь, становятся причиной воспалений.

Среди воспалений, которые возникают из-за постоянного воспаления, атеросклероз, опухоли, диабет, ишемическая болезнь сердца и воспаление соединительных тканей, то есть системная красная волчанка.