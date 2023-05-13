Ученые рассказали о пользе консервированного тунца

Одним из источников полезного белка является консервированный тунец.

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Ученые заявили, что кроме постного белка, консервированный тунец также содержит в своем составе омега-3 кислоты и различные минералы и витамины, передает ETNT.

Благодаря маслу, тунец лучше сохраняет вкус и свою структуру, а также лучше сохраняются жирорастворимые витамины.

Кроме того, тунец рекомендуется для употребления тем, кто следит за фигурой. Он содержит немного калорий, однако при этом имеет легкий и натуральный вкус.