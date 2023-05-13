Ученые рассказали о пользе консервированного тунца

Ученые рассказали о пользе употребления консервированного тунца
Одним из источников полезного белка является консервированный тунец.
Ученые заявили, что кроме постного белка, консервированный тунец также содержит в своем составе омега-3 кислоты и различные минералы и витамины, передает ETNT.
Благодаря маслу, тунец лучше сохраняет вкус и свою структуру, а также лучше сохраняются жирорастворимые витамины.
Кроме того, тунец рекомендуется для употребления тем, кто следит за фигурой. Он содержит немного калорий, однако при этом имеет легкий и натуральный вкус.
Не следует забывать, что рацион должен быть разнообразным. В нем, кроме белка, должны также присутствовать и овощи.