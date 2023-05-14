Диетолог объяснила, чем черешня отличается от вишни

— Это вещество вырабатывается у нас, когда мы засыпаем, и обеспечивает нам глубокий хороший сон. Оно способствует выработке ноотропного гормона, который реструктурирует наши поврежденные за день клетки. Мелатонин является мощным антиоксидантом, предотвращает рост сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, а также раннего старения, — объяснила Соломатина.