Россиянам рассказали, чем полезен зеленый салат

Роспотребнадзор: излишек нитратов в салате можно определить по коричневому контуру листьев. Также о превышении нормы удобрений говорит слишком яркий зелёный окрас и хрупкость салата, рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова. Нитраты — это соли азотной кислоты, необходимые для роста любого растения. Однако всё должно быть в меру, и избыточное количество этих веществ плохо сказывается на нашем здоровье.

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По данным специалистов, зелёный салат богат лютеином и зеаксантином, которые полезны для глаз. Также в его составе есть витамин К, который важен для костей, и витамин А, укрепляющий иммунитет и улучшающий состояние кожи. Последний ускоряет процесс заживления и помогает синтезу коллагена.

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Благодаря ретинолу (витамину А), который содержится в составе салата, кожа становится гладкой и эластичной. «Чтобы он лучше усвоился, к порции салата нужно добавить немного сметаны или растительного масла», — посоветовала врач-диетолог из Центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.

Также в салате много клетчатки, которая нормализует пищеварение, очищает кишечник и сохраняет стройность. А ещё если перед основным блюдом поесть салат, то после можно разрешить себе небольшой десерт. Всё потому, что пищевые волокла замедляют всасывание сахара.

Если листья у салата красные, значит, в нём есть антоцианы — это сильные антиоксиданты. Они препятствуют развитию онкологии.

Как выбрать салат

Стоит обращать внимание на свежесть и внешний вид зелени. «Кочан должен быть упругим, листья — не подвядшими, без повреждений, желтизны и тёмных пятен», — рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

Если салат уже упакован, обращайте внимание на срок изготовления, а также на его вид внутри пакета. Упаковка не должна быть вздувшейся, в ней не должно быть большое количество влаги. Нарезанные салатные листья должны храниться и продаваться только из холодильника.

Наконец, если листья неестественно яркие, хрупкие и с коричневым контуром, то в зелени много нитратов. От такого салата лучше отказаться.