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Врач рассказала о рисках употребления зеленого картофеля

Употребление зеленого картофеля может вызвать отравление. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Врач рассказала о рисках употребления зеленого картофеля
© Сетевое издание m24.ru

"Картофель, который лежит на солнце, как правило, меняет свой цвет и становится зеленым. Это обусловлено тем, что в нем образуется ядовитое вещество под названием соланин", – пояснила эксперт.

Есть зеленый картофель с соланином ни в коем случае нельзя. Это очень опасно. Может быть отравление с серьезными последствиями, когда человек начинает злоупотреблять таким картофелем.

Специалист также порекомендовала хранить клубни в темном месте, чтобы они не позеленели.

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