Врач рассказала, как сделать, чтобы еда помогала худеть

"Я часто рекомендую готовить на низких температурах (60-70 градусов варка и 100-120 - тушение в духовке). И главное - сокращать время приготовления до минимального", - написала доктор в своем Telegram-канале.

"Получается степень готовности "аль денте" - когда продукт почти готов, но до полной готовности не хватило буквально пары минут. Он не разварен, в сохранной форме и т.д. Но для того, чтобы переварить его, у организма уйдет больше сил, а значит, и калорий. А мы знаем, что важно тратить больше калорий и меньше запасать", - отметила Павлова.