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Врач рассказала, как сделать, чтобы еда помогала худеть

Уменьшение времени приготовления привычных блюд и низкотемпературный режим при обработке продуктов помогут людям, которые стараются избавиться от лишнего веса. Врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, как это сделать.

Врач рассказала, как сделать, чтобы еда помогала худеть
© Российская Газета

"Я часто рекомендую готовить на низких температурах (60-70 градусов варка и 100-120 - тушение в духовке). И главное - сокращать время приготовления до минимального", - написала доктор в своем Telegram-канале.

"Получается степень готовности "аль денте" - когда продукт почти готов, но до полной готовности не хватило буквально пары минут. Он не разварен, в сохранной форме и т.д. Но для того, чтобы переварить его, у организма уйдет больше сил, а значит, и калорий. А мы знаем, что важно тратить больше калорий и меньше запасать", - отметила Павлова.

По той же причине людям, снижающим вес, суп-пюре менее предпочтителен по сравнению с обычным, где овощи сохранили форму. На жевание и переваривание такой еды затрачивается больше калорий.

"Так как весь мир активно борется с ожирением, любое действие, которое снижает возможность запасти энергию, нужно использовать. В том числе и степень готовности продукта до состояния аль денте", - заключила Павлова.

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