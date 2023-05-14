Тренер Лопес поделился рецептом вегетарианского салата

Известный диетолог, владелец фитнес-клуба в центре Нью-Йорка Дэвид Кирш в своих соцсетях раскрыл секрет весеннего питательного салата без добавления мяса. По мнению эксперта, блюдо отлично подойдёт для тёплой весенней погоды.

Это отличный источник питания, клетчатки, минералов и витаминов. Также Кирш предлагает добавить дикую сардину или жареный тофу. Такое питание он включает в рацион своих клиентов, среди которых Дженнифер Лопес, Хайди Клум и Наоми Кэмпбелл.