$77.20+1.3284.25+1.36

Тренер Дженнифер Лопес поделился рецептом вегетарианского салата

Известный диетолог, владелец фитнес-клуба в центре Нью-Йорка Дэвид Кирш в своих соцсетях раскрыл секрет весеннего питательного салата без добавления мяса. По мнению эксперта, блюдо отлично подойдёт для тёплой весенней погоды.

Тренер Лопес поделился рецептом вегетарианского салата
© Чемпионат.com

Ингредиенты:

  • руккола (нормализует работу желудочно-кишечного тракта, обладает антибактериальным действием и борется с микробами);
  • грибы шиитаке (выводят из организма человека токсичные соединения — их рекомендуется употреблять после радиоактивного излучения);
  • авокадо (разглаживает морщины, увлажняет кожу, улучшает структуру ногтей и волос);
  • тыквенные семечки (сохраняют упругость и гладкость кожи, укрепляют ногти, препятствуют появлению морщин, увлажняют дерму изнутри, препятствуя потере волос и устраняя причины возникновения перхоти);
  • отварные яйца (благотворно влияют на работу нервной системы).

Это отличный источник питания, клетчатки, минералов и витаминов. Также Кирш предлагает добавить дикую сардину или жареный тофу. Такое питание он включает в рацион своих клиентов, среди которых Дженнифер Лопес, Хайди Клум и Наоми Кэмпбелл.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий