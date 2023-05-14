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Правда ли, что коричневые яйца полезнее белых

Ржаной хлеб, коричневый рис - это продукты, которые нам кажутся более питательными. Но что насчёт коричневых яиц?

Правда ли, что коричневые яйца полезнее белых
© Ferra.ru

На самом деле коричневые яйца вовсе не питательнее яиц с белой скорлупой. Единственная разница между этими видами яиц - в их цвете. Об этом сказала Кристал Скотт, магистр медицинских наук, дипломированный диетолог Top Nutrition Coaching. Всё дело в том, что яйца коричневого цвета откладывают куры с рыжими и коричневыми перьями, а яйца белого цвета - куры с белыми перьями.

Поэтому если вы хотите купить самые полезные и питательные яйца, то обращайте внимание на другие факторы, а не на цвет скорлупы.

Вместе с тем коричневые яйца обычно стоят дороже белых. Связано это с тем, что куры, которые несут яйца коричневого цвета, обычно крупнее и требуют больше питания и ухода. А ещё коричневые яйца в целом немного крупнее и несутся поэтому дольше.

В целом обе разновидности яиц содержат одинаковое количество жира, белка и других питательных веществ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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