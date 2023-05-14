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Диетолог Павлова рассказала, как готовить, чтобы худеть

Чтобы эффективно снижать вес, важно заботиться не только о рационе, но и о способе приготовления пищи. Правильная обработка продуктов позволит организму тратить больше калорий на переваривание. Об этом эндокринолог Зухра Павлова рассказала изданию "Доктор Питер".

Диетолог рассказала, как готовить, чтобы худеть
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Помимо тушения и запекания, которые дают возможность сохранить сочность мяса и овощей, не используя масло, полезна будет техника приготовления при низких температурах, а также сокращение времени обработки.

Зухра Павлова рекомендует варить продукты при 60-70 градусах и тушить в духовке при 100-120 градусах. Кроме того, стоит обратить внимание на степень готовности аль денте.

Как правильно создать дефицит калорий, чтобы похудеть: видео

Эксперт поясняет: чтобы худеть, нужно тратить больше калорий, а запасать меньше. Если продукту до готовности не хватает буквально пары минут, он безопасен для здоровья, однако организму понадобится больше калорий, чтобы его переварить, чем в случае с чрезмерно обработанным блюдом.

Аналогично при похудении полезнее есть суп с вареными овощами в их первоначальной форме, а не суп-пюре. Это связано с тем, что на жевание организм тоже затрачивает калории.

Ранее "Рамблер" писал о популярных способах похудеть, которые не работают.

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