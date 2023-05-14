Черная, розовая, красная: в чем преимущество разноцветного картофеля

— Цветной картофель можно готовить в любом виде. Красиво смотрится цветное пюре. А вот если закинуть такие клубни в суп, бульон получится темным. Мой любимый картофель сорта Вителот — у него фиолетовая мякоть. Не менее интересны и сорта с синей и черной кожурой. Хоть и мякоть у них белая, — добавила Борисова. — Среди таких сортов я бы отметила Василек, Голубой Дунай и Цыганку. Их несложно выращивать в Подмосковье.