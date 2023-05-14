Эндокринолог назвала лучшую степень готовности блюда

Кроме того, по ее словам, следует сокращать время приготовления до минимального, не переваривая еду. Эксперт пояснила, что для того, чтобы переварить пищу, приготовленную аль денте, организму потребуется больше сил. Это значит, что он потратит больше калорий, помогая процессу похудения.