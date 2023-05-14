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Эндокринолог назвала лучшую степень готовности блюда

Аль денте назвала лучшей степенью готовности блюда известный врач-эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале доктор посоветовала готовить пищу на низких температурах (60-70 градусов варка и 100-120 тушение в духовке).

Эндокринолог назвала лучшую степень готовности блюда
© Мослента

Кроме того, по ее словам, следует сокращать время приготовления до минимального, не переваривая еду. Эксперт пояснила, что для того, чтобы переварить пищу, приготовленную аль денте, организму потребуется больше сил. Это значит, что он потратит больше калорий, помогая процессу похудения.

В связи с этим, людям, сбрасывающим вес, стоит отказаться от супов-пюре и переваренной пищи, заключила Павлова.

Ранее эндокринолог Павлова предупредила о развитии гипертонии из-за употребления соли.

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