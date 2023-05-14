Как правильно хранить этот популярный фрукт, чтобы он оставался свежим две недели

Первое правило клуба любителей бананов гласит: не храни бананы в холодильнике, иначе они перестанут созревать. Потому как необходимые для этого процесса ферменты разрушаются ниже 4ºC. Однако хранить бананы при комнатной температуре тоже не комильфо — они быстро чернеют и приобретают крайне неаппетитный облик. Как же тогда обращаться с этим капризным фруктом?

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Мы подсмотрели любопытный лайфхак у ведущего YouTube-канала Kitchen Tips Online Майка. Он провел эксперимент: купил две кисти бананов, одну оставил на столе, а другую положил в пластмассовый контейнер, предварительно поместив туда шарик с поглотителем этилена. Тут следует пояснить, что этилен — растительный гормон, который выделяют фрукты при созревании. Обычно такие шарики используют для перевозки фруктов и овощей в грузовиках и на речных судах, чтобы во время транспортировки они не попортились; заказать в интернет-магазине небольшое количество этого вещества не будет проблемой и обойдется в сущие копейки.