Как правильно хранить этот популярный фрукт, чтобы он оставался свежим две недели: неожиданный лайфхак
Первое правило клуба любителей бананов гласит: не храни бананы в холодильнике, иначе они перестанут созревать. Потому как необходимые для этого процесса ферменты разрушаются ниже 4ºC. Однако хранить бананы при комнатной температуре тоже не комильфо — они быстро чернеют и приобретают крайне неаппетитный облик. Как же тогда обращаться с этим капризным фруктом?
Мы подсмотрели любопытный лайфхак у ведущего YouTube-канала Kitchen Tips Online Майка. Он провел эксперимент: купил две кисти бананов, одну оставил на столе, а другую положил в пластмассовый контейнер, предварительно поместив туда шарик с поглотителем этилена. Тут следует пояснить, что этилен — растительный гормон, который выделяют фрукты при созревании. Обычно такие шарики используют для перевозки фруктов и овощей в грузовиках и на речных судах, чтобы во время транспортировки они не попортились; заказать в интернет-магазине небольшое количество этого вещества не будет проблемой и обойдется в сущие копейки.
Как вы догадались, спустя две недели между подопытными бананами пролегала пропасть. Те, что остались на столе, полностью почернели, в то время как фрукты в контейнере были вполне свежи и съедобны, за исключением незначительных темных пятен. Кстати, если покупать поглотители этилена вам все-таки лень, имейте в виду: почерневшие бананы можно использовать в выпечке — например, они идеально подойдут для бананового хлеба. К слову, на ночь на них лучше не налегать, чтобы вместе с весомой пользой не получить такую же увесистую порцию калорий. Вечером лучше перекусить овощами.
Как правильно хранить этот популярный фрукт, чтобы он оставался свежим две недели: неожиданный лайфхак
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