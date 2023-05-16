Полезно ли начинать день со стакана свежевыжатого сока

Стаканчик апельсинового сока многие считают «классикой» для первого приёма пищи – освежающий напиток насыщает и обеспечивает витаминным «зарядом». Польза в напитках их свежих фруктов есть – но лучше предпочесть плоды в цельном виде и не натощак.

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Об этом предупредила врач Ставропольской краевой клинической больницы, медицинский советник Евразийской ассоциации терапевтов Фаина Лобжанидзе.

Она пояснила, что в свежевыжатых соках и смузи есть очень много органических кислот, раздражающих слизистую – поэтому, пить их на голодный желудок не рекомендуется. Лучше использовать их в качестве десерта между приёмами пищи. Таким образом, польза от клетчатки и витаминов будет получена, кроме того, это будет здоровая альтернатива калорийным и вредным перекусам – передают советы врача «Известия».

Учитывая, что свежевыжатые фруктовые соки относятся к свободным сахарам, их употребление лучше ограничить до 150 мл в день. Чтобы избежать риска развития кариеса, пить их лучше через соломинку.