Диетолог объяснила, как есть фрукты и овощи с пользой для здоровья
Россиянам рассказали о продуктах, которые могут улучшить их здоровье. Рекомендациями поделилась врач-диетолог Василиса Пономарева.
«Я ем сердцевины своих яблок и груш. Я делаю это, потому что кожура фрукта, внешняя мякоть и сердцевина питают разные кишечные микробы», – отметила эксперт.
По ее словам, разнообразный микробиом кишечника необходим для физического и психического здоровья, в том числе влияя на повышение иммунитета.
Василиса Пономарева также рекомендовала есть овощи и фрукты с кожурой. Кроме того, россиянам посоветовали употреблять в пищу ферментированные продукты: кефир, йогурт, чайный гриб и другие. Дело в том, что в них содержатся пробиотики, которые важны для здоровья кишечника, пишет «МедикФорум».