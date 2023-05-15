Диетолог объяснила, как есть фрукты и овощи с пользой

«Я ем сердцевины своих яблок и груш. Я делаю это, потому что кожура фрукта, внешняя мякоть и сердцевина питают разные кишечные микробы», – отметила эксперт.

По ее словам, разнообразный микробиом кишечника необходим для физического и психического здоровья, в том числе влияя на повышение иммунитета.

Василиса Пономарева также рекомендовала есть овощи и фрукты с кожурой. Кроме того, россиянам посоветовали употреблять в пищу ферментированные продукты: кефир, йогурт, чайный гриб и другие. Дело в том, что в них содержатся пробиотики, которые важны для здоровья кишечника, пишет «МедикФорум».