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Диетолог объяснила, как есть фрукты и овощи с пользой для здоровья

Россиянам рассказали о продуктах, которые могут улучшить их здоровье. Рекомендациями поделилась врач-диетолог Василиса Пономарева.

Диетолог объяснила, как есть фрукты и овощи с пользой
© РИА "ФедералПресс"

«Я ем сердцевины своих яблок и груш. Я делаю это, потому что кожура фрукта, внешняя мякоть и сердцевина питают разные кишечные микробы», – отметила эксперт.

По ее словам, разнообразный микробиом кишечника необходим для физического и психического здоровья, в том числе влияя на повышение иммунитета.

Василиса Пономарева также рекомендовала есть овощи и фрукты с кожурой. Кроме того, россиянам посоветовали употреблять в пищу ферментированные продукты: кефир, йогурт, чайный гриб и другие. Дело в том, что в них содержатся пробиотики, которые важны для здоровья кишечника, пишет «МедикФорум».

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