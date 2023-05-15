Диетолог объяснила, как получить пользу от замороженных ягод

Диетолог объяснила, как получить максимум пользы от замороженных ягод
Свежие ягоды в основном доступны только летом, поэтому каждая хозяйка старается запастись этим источником витаминов и минеральных веществ впрок, отправив в морозильную камеру. И в таких плодах есть польза, главное – соблюдать условия хранения, правильно их размораживать и готовить. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала диетолог Анжелика Дюваль.
«Чтобы получать пользу от ягод, как от источника витаминов и минеральных веществ, необходимо помнить, что в замороженном виде их хранят не более года. Если использовать ягоды в виде вкусовых акцентов в блюдах, замороженными их можно хранить до двух лет», – отметила специалист.
Размораживать плоды важно именно в том количестве, какое планируют использовать. Необходимо делать это постепенно – порцию переместить из морозильной камеры сначала в холодильник на 6-10 часов и лишь потом использовать для употребления. Резкая разморозка, по словам Дюваль, повреждает структуру клеток внутри ягоды, и многие полезные вещества, вступая в реакцию между собой, перестают нести пользу.
Ягоды не любят варки и любой термической обработки, так как содержат множество кислот и витаминов, разрушающихся от нагрева. Лучший способ получить от них максимум пользы – использовать в качестве ингредиента для смузи, готовить прохладительные напитки или добавлять в теплую кашу, добавила диетолог.
«При покупке замороженных ягод обращайте внимание на то, чтобы ягоды не были слипшимися в один комок. Такой вид указывает на то, что продукт транспортировался или хранился неправильно – несколько раз подвергался разморозке и повторной заморозке. Пользы в нем уже намного меньше. А если занимаетесь этим самостоятельно, то важно сначала промыть плоды и полностью их просушить, разложить на небольшие порции, только затем отправлять в морозилку», – посоветовала собеседница.