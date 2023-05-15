Диетолог объяснила, как получить пользу от замороженных ягод

«При покупке замороженных ягод обращайте внимание на то, чтобы ягоды не были слипшимися в один комок. Такой вид указывает на то, что продукт транспортировался или хранился неправильно – несколько раз подвергался разморозке и повторной заморозке. Пользы в нем уже намного меньше. А если занимаетесь этим самостоятельно, то важно сначала промыть плоды и полностью их просушить, разложить на небольшие порции, только затем отправлять в морозилку», – посоветовала собеседница.