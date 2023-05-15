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Кардиолог Варфоломеев назвал пользу хурмы

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, что регулярное употребление хурмы может привести к снижению уровня холестерина в организме. Об этом он заявил в беседе с изданием "МедикФорум".

Он указал, что это связано с высоким содержанием клетчатки в этом фрукте. По его словам, научные исследования подтвердили эффективность хурмы при повышенном холестерине.

Для подтверждения этого факта, был проведен эксперимент с участием 40 добровольцев, которые были разделены на три группы и предложили им различные виды печенья. Одна группа получала печенье с эффектом плацебо, вторая группа - печенье с низким содержанием клетчатки, а третья группа - печенье с высоким содержанием клетчатки.

Как выглядит самый большой фрукт в мире: видео

Варфоломеев пояснил, что "результаты исследования показывают, что клетчатка, содержащаяся в молодых плодах хурмы, богатая танинами, может быть полезным пищевым компонентом для лечения гиперхолестеринемии". Кроме того, хурма обладает и другими полезными свойствами, такими как содержание натрия, магния, кальция и железа.

Ранее мы писали о том, чем опасны фрукты для пожилых людей.

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