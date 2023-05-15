8 овощей и фруктов, которые без труда заменят БАДы

Надоело ежедневно принимать горсть полезных капсул?

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Попробуйте пересмотреть подход к питанию, ведь большинство полезных веществ можно получить из привычных овощей и фруктов.

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Свекла

Этот алый корнеплод — кладезь витаминов, минералов и полезных веществ. К тому же, в отличие от многих других, он не теряет своих уникальных свойств при термической обработке. Основной полезный актив свеклы — это витамины P, B и PP. Первый поддерживает эластичность и проницаемость капилляров, группа второго — клеточный метаболизм, а третий участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках. А значит, свекла положительно влияет на весь организм. А еще она содержит йод, марганец, железо, фосфор, цезий, серу, калий и аминокислоты.

Маракуйя

Согласно исследованию Гарвардской школы медицины, достаточное потребление клетчатки снижает риск смерти на целых 22%! В нем приняли участие более 380 тысяч человек 50–70 лет. Роспотребнадзор рекомендует 30 граммов клетчатки в день. Маракуйя — лидер среди фруктов по содержанию клетчатки: 10 граммов в каждых 100 граммах фрукта. При этом тропические плоды низкокалорийны: 97 килокалорий на 100 граммов. Как раз столько и весит средний плод. Кроме того, в одной маракуйе содержится примерно 30% дневной нормы витамина С, а также около 80% витамина А и бета-каротина, который в него преобразуется.

Капуста брокколи и цветная

Оба вида капусты относятся к крестоцветным и полезны для организма. Как и свекла, брокколи и цветная капуста содержат витамины группы В, витамин PP и еще множество нутриентов: витамины A и C, калий, магний, натрий, фосфор и другие ценные минералы. Витамина С в них даже больше, чем в апельсинах: 70–90 миллиграммов на 100 граммов. Так что с укреплением иммунитета такой овощной гарнир справится не хуже цитрусовых. К слову, витамин А способствует как внешней, так и внутренней красоте: он отвечает и за рост костей, и за шелковистость волос, и за эластичность кожи!

Яблоки

Одни из самых доступных фруктов — еще и одни из самых полезных. В них много клетчатки, витамины группы B, C, а также К. Последний поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем, нормальную работу мозга и стимулирует выработку инсулина. Исследования показывают, что антиоксиданты, которыми также богаты яблоки, укрепляют здоровье сердца, снижают риск развития рака и болезни Альцгеймера.

Морковь

Не секрет, что в ярко-оранжевом овоще содержится большое количество бета-каротина. А он, в свою очередь, успешно трансформируется организмом в витамин А. Упрочить здоровье кожи, волос и ногтей поможет витамин Е, который также содержится этом овоще. Так что смузи или морковный салат — отличная инвестиция в красоту и здоровье!

Гранат

100 граммов граната содержат 16% от суточной нормы меди. Этот элемент участвует в выработке гормонов, благотворно воздействует на эластичность сосудов. Также полезные плоды содержат витамины К, С, фолиевую кислоту, калий. Они укрепляют иммунитет, сосуды, нервную систему. Регулярное употребление гранта даже может быть профилактикой отравлений за счет его дубильных веществ.

Авокадо

В отличие от большинства других фруктов, авокадо содержит много полезных жиров и мало углеводов. Олеиновая кислота, которой изобилует авокадо, — это мононенасыщенный жир, который способствует уменьшению воспаления и укреплению здоровья сердца. Авокадо богаты клетчаткой, магнием и калием. Они помогают снизить кровяное давление, а значит, и риск инсульта.

Апельсины