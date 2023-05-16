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Как сделать полезный маринад для шашлыка

Маринад обеспечивает смягчение мясных волокон и улучшает вкус за счет соли и специй. Какой вариант является самым полезным, рассказал доктор медицинских наук, глава АНО НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев, сообщает utro.ru.

Как сделать полезный маринад для шашлыка
© Мир24

Специалист советует мариновать мясо самостоятельно, поскольку магазинные варианты могут содержать консерванты, стабилизаторы и излишнее количество сахара с солью.

По словам Медведева, кислые маринады противопоказаны тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ. Лучше использовать оливковое масло. Оно сглаживает вред жирной еды и насыщает шашлык полезными омега кислотами.

Еще один более вариант – сухое маринование с солью, специями и пряными травами. Однако в этом случае есть риск повышенного использования соли.

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