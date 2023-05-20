Чтобы приготовить маффины, необходимо смазать форму для кексов растительным маслом и разогреть духовку до 180 градусов. Потом с помощью стакана нужно вырезать из хлеба середину и поместить на дно формочек. Взбейте яйцо с небольшим количеством молока и залейте эту смесь в формы. В качестве начинки для маффинов можно добавить овощи, ветчину или сыр.