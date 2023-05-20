Рецепт маффинов на завтрак: видео
Завтраки становятся веселее, когда они разнообразные.
На странице @Eda.show в TikTok поделились необычной альтернативой традиционному завтраку – маффинами. В рецепте используются яйца, хлеб и молоко.
Чтобы приготовить маффины, необходимо смазать форму для кексов растительным маслом и разогреть духовку до 180 градусов. Потом с помощью стакана нужно вырезать из хлеба середину и поместить на дно формочек. Взбейте яйцо с небольшим количеством молока и залейте эту смесь в формы. В качестве начинки для маффинов можно добавить овощи, ветчину или сыр.
Подробный рецепт маффинов на завтрак смотрите в видео.
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