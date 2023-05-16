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Врач назвал самый безвредный маринад для шашлыка

Мариновать мясо для шашлыка лучше самостоятельно, чтобы избежать попадания в него вредных ингредиентов. Об этом в беседе с «Газетой.ru» сообщил доктор медицинских наук Олег Медведев.

Врач назвал самый безвредный маринад для шашлыка
© Слово и Дело

Самым полезным считается маринад на основе оливкового масла. Большой популярностью пользуются рецепты с добавлением уксуса, лимона или кефира. От такого варианта лучше отказаться людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Эффективным является сухое маринование крупной солью с добавлением специй и пряных трав. В таком случае от мяса отделяется сок, который растворяет соль и специи, пропитывая ими шашлык.

По словам Медведева, от готовых маринадов лучше воздержаться, так как они относятся к продуктам глубокой переработки. Они часто содержат консерванты и стабилизаторы, которые могут повысить риск развития хронических заболеваний.

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